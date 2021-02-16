Trabzonspor'da Kağan Moradaoğlu sürprizi

16 Şubat 2021 Salı - 11:31
Başta Şenol Güneş olmak üzere kalecileriyle Türk futboluna büyük katkı sağlayan Trabzonspor
altyapısı, kriz dönemlerinde kurtarıcı rol oynuyor.
Sezon başından itibaren A Takım ile idmanlara çıkan Kağan Moradaoğlu'nun Başakşehir
maçının kadrosuna dahil edilmesi kararlaştırıldı. 18 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaya özel olarak hazırlanacak. Genç oyuncuyu teknik ekip, psikolojik olarak de müsabakaya hazır hale getirmeye çalışacak. U17 Milli Takımı'nda da oynayan Kağan, 1.93 boyunda ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.