Trabzonspor'da Kağan Moradaoğlu sürprizi

Trabzonspor'da 18 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu Başakşehir maçına hazırlanıyor...

16 Şubat 2021 Salı - 11:31
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi Trabzonspor'dan alkışlanacak hamle! ‘Elin Oğlu Değil, Evin Oğlu’ Trabzonspor'da vaka sayısı 4'e yükseldi Son 9 maçta 25 puan! Trabzonspor: 1 Gaziantep FK: 0

Başta Şenol Güneş olmak üzere kalecileriyle Türk futboluna büyük katkı sağlayan Trabzonspor altyapısı, kriz dönemlerinde kurtarıcı rol oynuyor.
 
Sezon başından itibaren A Takım ile idmanlara çıkan Kağan Moradaoğlu'nun Başakşehir maçının kadrosuna dahil edilmesi kararlaştırıldı. 18 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaya özel olarak hazırlanacak. Genç oyuncuyu teknik ekip, psikolojik olarak de müsabakaya hazır hale getirmeye çalışacak. U17 Milli Takımı'nda da oynayan Kağan, 1.93 boyunda ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Kağan Moradaoğlu TRABZONSPOR
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İlk maçında manşet olan Ozan Kabak'a Alan Shearer'den destek! İlk maçında manşet olan Ozan Kabak'a Alan Shearer'den destek!
Süper Lig'in şampiyonunu da düşen takımlarını da ilan ettiler! Averajla...Süper Lig'in şampiyonunu da düşen takımlarını da ilan ettiler! Averajla... Gedson Fernandes geldi işler değişti! Galatasaray'da sistem değişikliğiGedson Fernandes geldi işler değişti! Galatasaray'da sistem değişikliği Ferro Ocakta bitmedi ama Haziran'a tamam! Galatasaray imzayı attırıyor...Ferro Ocakta bitmedi ama Haziran'a tamam! Galatasaray imzayı attırıyor...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.