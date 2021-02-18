Trabzonspor'da koronavirüslü futbolcu sayısı 7'ye çıktı!

Trabzonspor'da bir savunma oyuncusunun daha test sonucu pozitif çıktı. Böylelikle takımda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi. Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçına toplamda Toplam 11 oyuncusundan yoksun olarak maça çıkacak.

18 Şubat 2021 Perşembe - 1:41
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Trabzonspor'da bir savunma oyuncusunun daha test sonucu pozitif çıktı. Böylelikle takımda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi. Bordo-mavililer, Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçına toplamda Toplam 11 oyuncusundan yoksun olarak maça çıkacak.
 
TRABZONSPOR'DA 7. COVİD ŞOKU!
 
Trabzonspor'da son yapılan testin ardından semptom gösteren takımın önemli savunma oyuncularından birinin test sonucu daha pozitif çıktı. Böylelikle takımda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.
 
Trabzonspor kulübünde olağanüstü hal ilan edilirken yaşanan vakaların önüne geçilmeye çalışılıyor. Trabzonspor'da üst üste yaşanan vakaların ardından 7 oyuncu Covid 19 nedeniyle üç oyuncu sakatlığı sebebiyle ve bir oyuncu da kart cezalısı olduğu için Başakşehir ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.
 
Toplam 11 oyuncusundan yoksun olarak maça çıkacak olan bordo-mavililerde kadroya alt yapıdan oyuncu takviyesi yapılması planlanıyor.
 
Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Cuma günü saat 19.00'da Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

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