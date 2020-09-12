Trabzonspor'da Sörloth krizi! Telefonlara yanıt yok...

12 Eylül 2020 Cumartesi - 11:49
Trabzonspor'da Beşiktaş
maçı öncesi Sörloth krizi...
TRT Spor
'da yer alan habere göre; 3 gündür Trabzon
'a gelmeyen Norveçli oyuncuya kulüpten kimsenin ulaşamadığı ve futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi.
Haberi paylaşan muhabir Barış Yurduseven, "Sörloth'un Norveç'in maçından 24 saat sonra dönmesi gerekiyordu. Aynı takımda Galatasaraylı iki oyuncu vardı, onlar döndü. Sörloth'a 3 gündür ulaşamıyor Trabzonspor
yönetimi, aramalara cevap vermiyor." bilgisini paylaştı.