Trabzonspor'da Sörloth krizi! Telefonlara yanıt yok...

Trabzonspor’da sezonun ilk haftasından oynanacak Beşiktaş maçı öncesi Sörloth krizi devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi maçları için ülkesine giden yıldız futbolcu henüz Trabzon'a gelmedi ve telefonlara cevap vermediği öğrenildi.

12 Eylül 2020 Cumartesi - 11:49
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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Sörloth krizi...
 
TRT Spor'da yer alan habere göre; 3 gündür Trabzon'a gelmeyen Norveçli oyuncuya kulüpten kimsenin ulaşamadığı ve futbolcunun telefonlara cevap vermediği öğrenildi.
 
Haberi paylaşan muhabir Barış Yurduseven, "Sörloth'un Norveç'in maçından 24 saat sonra dönmesi gerekiyordu. Aynı takımda Galatasaraylı iki oyuncu vardı, onlar döndü. Sörloth'a 3 gündür ulaşamıyor Trabzonspor yönetimi, aramalara cevap vermiyor." bilgisini paylaştı.
 
 

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Etiketler: Trabzonspor Sörloth kriz
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