Trabzonspor'da Sörloth krizi! Türkiye'ye gelmedi!

Trabzonspor, Norveç Milli Takımı'na giden golcü futbolcusu Alexander Sörloth'e Leipzig'ten teklif geldiğini ve yönetimin bu teklifi değerlendirdiğini açıkladı. Bordo mavililer, Norveç Milli Takımı'ndan gelmesi beklenen oyuncunun henüz şehre gelmediğini ve noter tespitiyle işlem başlatıldığını duyurdu.

12 Eylül 2020 Cumartesi - 12:52
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Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku yaşanıyor. Leipzig'ten teklif alan ve Norveç Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen golcü futbolcudan 3 gündür haber alınamıyordu. Bordo mavililer, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 
 
Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.
 
Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç’e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir.
 
Bugün itibariyle henüz Trabzon’a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 

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Etiketler: Trabzonspor Sörloth teklif kriz
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