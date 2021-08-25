Trabzonspor'da transfere harcanan para belli oldu

Sezona Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla başlayan ve transferlerini bu doğrultuda yapan Trabzonspor birçok isimle kadrosunu güçlendirdi.

Bugüne kadar 9 transfer yapan bordo mavili takım hem direkt 11'de oynayacak hem de yedek kulübesini güçlendirecek hamleler gerçekleştirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde yürütülen transfer sürecinde Gervinho, Hamsik, Bruno Peres, Cornelius, Dorukhan Toköz, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Manolis Siopis ve son olarak Stefano Denswill kadroya katıldı. Trabzonspor'da transfer arayışları henüz bitmedi. Özellikle Gürcü sol bek İrakli Azarovi için girişimler de sürüyor.

NE KADAR PARA HARCANDI?

Trabzonspor daha çok bonservisi elinde olan isimlere yönelirken bazı isimler için de bu bedeli ödemek zorunda kaldı. Cornelius ve Siopis için bonservis ödenirken Dorukhan, İsmail, Koita, Gervinho, Peres ve Hamsik ise bonservis bedeli olmadan, oynadıkları sezon başına imza parası karşılığında transfer edildi. Sezonun tek kiralık transferi ise Denswill oldu. Hollandalı için kiralama bedeli verilmedi.

Haber 61'de yer alan araştırmaya göre; Fırtına bu süreçte toplam 6.1 Milyon Euro bonservis bedeli ve bonservisi elinde olan futbolculardan yabancılara 2 Milyon 183 Bin Euro, yerlilere bugünün kuruyla (9,83 TL) 813 Bin 458 Euro (1 sezon için) imza ücreti vermeyi taahhüt etti. Ayrıca menajerlere yıllık garanti ücretlerden pay verileceği belirtildi.

Trabzonspor bonservis bedellerinin taksitle ödeneceğini duyururken, futbolculara verilen imza ücretlerinin ise sözleşme sürelerine göre her yıl ödeneceğini açıkladı.

Böylelikle Trabzonspor'un yeni transferlerinin garanti ücretleri, imza ücretleri, bonservis bedel taksitleri ve menajerlerin payları dahil bir yıllık toplam maliyetleri 15 Milyon 524 Bin 236 Euro oldu.