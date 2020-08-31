Trabzonspor'da transferler tam isabet

Fırtına'nın yenileri vitrine çıktı, Flavio, Trondsen ve Plaza gelecek adına umut verdi. Marlon uyum sürecini atlatmasıyla iyi olacağının sinyallerini gösterirken, Edgar da savunmada başarılı olabilecek potansiyelde olduğunu kanıtladı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 12:52
İLGİLİ HABERLER
Vitor Hugo Trabzonspor'a 'evet' dedi! Transfer bitiyor Trabzonspor'da gündem Malang Sarr! Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig Norveç'te Omar-Sörloth krizi! Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı!

Ahmet Ağaoğlu başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana transfer politikası ile büyük ölçüde takdir kazandı. Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth gibi isimleri oldukça cüzzi bir rakama takıma kattı, bu isimlerden büyük katkı aldı. İsmini duyurmuş, yıldız isimlerden genel olarak uzak duran Trabzonspor bu sene de potansiyelli futbolculara yöneldi. Flavio, Trondsen ve Plaza, önceki gün oynanan Samsunspor maçında vitrine çıktı, performanslarıyla gelecek adına umut verdi.
 
Golüyle öne çıktı
Yeni transferlerden Marlon biraz beklenenin altında kalsa da adaptasyon sürecini tamamlamasıyla daha iyi olacağının sinyallerini gösterdi. Attığı golle öne çıkan Edgar Ie ise soru işaretlerini tam olarak yok etmese de savunmada iyi işler yapabilme potansiyelinde olduğunu kanıtladı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Trabzonspor transfer Fırtına
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Siyah beyazlılar Nazım Sangare ile anlaştı! Para artı takas Siyah beyazlılar Nazım Sangare ile anlaştı! Para artı takas
Lionel Messi'ye tarihe geçen rekor teklif! İnanılmaz...Lionel Messi'ye tarihe geçen rekor teklif! İnanılmaz... Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk fena yakalandıGalatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk fena yakalandı Mehmet Ekici Galatasaray'ı çok istiyor ama...Mehmet Ekici Galatasaray'ı çok istiyor ama...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.