Trabzonspor'da Uğucan Çakır seferberliği

Hollanda karşısında 6 gol yiyerek demoralize olan Uğurcan Çakır için Abdullah Avcı terapilere başladı.

10 Eylül 2021 Cuma - 11:06
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Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır seferberliği var. 6-1'lik Hollanda yenilgisi nedeniyle Milli Takım'dan moralsiz dönen Uğurcan'ı pazar günü oynanacak zorlu Galatasaray karşılaşmasına motive etmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı harekete geçti.
 
Başarılı file bekçisi ile bire bir görüşmeler yapma kararı alan deneyimli hoca, böylece oyuncusunun moralini yükseltmeyi amaçlıyor. Ayrıca takım arkadaşları da Uğurcan'a destek vererek, yediği gollerde hatası olmadığını vurguladı.
 
EN DEĞERLİ YERLİ OYUNCU
 
Milli kaleci, son dönemlerde performansı düşse de Türkiye'nin en değerli file bekçisi durumunda. 19 milyon Euro ile en kıymetli yerli olan Çakır için transfer söylentileri rafa kalktı. (Sabah)

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Etiketler: uğurcan çakır trabzonspor
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