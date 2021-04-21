Trabzonspor'da Uğurcan Çakır giderse Doğan Alemdar gelecek

Uğurcan Çakır'ı Avrupa'ya göndermeye hazırlanan Trabzonspor, Doğan Alemdar'ı renklerine bağlamaya çalışacak.

21 Nisan 2021 Çarşamba - 11:52
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Trabzonspor'da gündem Uğurcan Çakır'ın satılması… Eğer yaz aylarında bu transfer gerçekleşirse bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı kaleyi Erce Kardeşler ile beraber Doğan Alemdar'a bırakmayı düşünüyor.
 
Uğurcan Çakır için 30 milyon euroya yakın bir rakam ve bir sonraki satıştan yüzde 25 hakkını bekleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu kısa süre önce Euro 2020'den sonra bekledikleri teklifin geleceğini tahmin etmişti.
 
Bu satışın gerçekleşmesi durumunda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın önüne getirilen Mert Günok ya da Gökhan Akkan yerine Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a göz koyduğu belirtildi. (Karadeniz Gazetesi)

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Etiketler: doğan alemdar trabzonspor
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