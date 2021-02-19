Trabzonspor'da vaka sayıları yükseliyor

Başakşehir maçına çıkmaya hazırlanan Trabzonspor'da endişe verici coronavirüs vakalarında yükseliş devam ediyor.

19 Şubat 2021 Cuma - 9:07
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Trabzonspor'da, bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi A takımda görevli bir personelin coronavirüs testi pozitif çıktı.
 
Bordo-mavili takımda dün 1 futbolcunun daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından, 7'si futbolcu ve 2'si personel olmak üzere kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükselirken, bir A takım çalışanın daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
 
Trabzonspor'da böylece 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere Covid-19 vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu.
 

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Etiketler: trabzonspor korona
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