Trabzonspor'da yöneticiler Abdullah Avcı'yla Bodrum'da görüştü

Yeni sezon için teknik direktör arayışında olan Trabzonspor’da, Abdullah Avcı ismi açık ara önde. Öyle ki Bordo-Mavili yöneticiler, dün de tecrübeli çalıştırıcıyla Bodrum’da bir görüşme gerçekleştirdi. Özellikle Avcı, Fırtına’da göreve başlamak için çok istekli.

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:19
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Başakşehir’de şampiyon takımın temellerini atan, sonrasında Beşiktaş’a gitmesine rağmen maddi imkansızlıklar nedeniyle istediklerini yapamayan Abdullah Avcı, adım adım Trabzonspor’a geliyor... Hüseyin Çimşir ayrılığı sonrası yeni sezon için arayışlara başlayan Fırtına’da, Şota Arveladze, Kenan Koçak, Prosinecki ve Tayfun Korkut gibi isimler de gündeme gelmişti. Ancak yönetimin adaylar arasında en sıcak baktığı hoca Abdullah Avcı. Bu doğrultuda daha önce de Avcı ile temas kurulurken, dün bir görüşme daha gerçekleşti. Bodrum’daki toplantıda, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp’in yanı sıra bazı yöneticilerin de hazır bulunduğu ve Avcı ile takımın gelecek planlamasına dair fikir alış-verişi yapıldığı öğrenildi. Şu ana kadar hocanın maaşı gibi maddi konuların henüz gündeme gelmediği belirtilirken, özellikle Abdullah hoca Trabzonspor’da göreve başlamak için istekli.
 
Şampiyonluk mesajı
 
Önceki gün Avcı’nın menaceri, “Hoca Trabzonspor’un çok yeterli bir takım olduğunu ve iki stoper, iki orta saha transferiyle eksiklerin kapatılacağını düşünüyor” diyerek mesajı vermişti. Abdullah hoca, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde de Bordo-Mavili takımın önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olacağını ve bir kaç takviye ile kaliteli kadronun mükemmel hale geleceğini söylüyor. (Fanatik)
 
 

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