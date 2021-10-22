Trabzonspor'da Yunus Mallı sakatlandı

Trabzonspor Yunus Mallı'nın sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

22 Ekim 2021 Cuma - 14:24
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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, yarın oynayacağı Göztepe müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili kulüp, Trondsen ve Yunus Mallı'nın sağlık durumlarına dair açıklama yaptı.
 
Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Trondsen'de yırtık olduğunu duyuran Trabzonspor, Yunus Mallı'nın ise solunum yolu enfeksiyonu yaşadığını açıkladı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklama şöyle:
 
"Takımımızın dün yaptığı idman sonrası sol kasığında gerilme hisseden Trondsen'in çekilen MR'ında sol kalça adductor kasında 1. derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın ise tedavisine başlanmıştır."

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Etiketler: yunus mallı trabzonspor
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