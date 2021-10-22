Trabzonspor'da Yunus Mallı sakatlandı

Bordo-mavililerden yapılan açıklama şöyle:





"Takımımızın dün yaptığı idman sonrası sol kasığında gerilme hisseden Trondsen'in çekilen MR'ında sol kalça adductor kasında 1. derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın ise tedavisine başlanmıştır."

Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Trondsen'de yırtık olduğunu duyuran Trabzonspor, Yunus Mallı'nın ise solunum yolu enfeksiyonu yaşadığını açıkladı.