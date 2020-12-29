Trabzonspor'daki gibi yeni patron Jose Sosa

Son haftalarda form olarak düşüş yaşayan Fenerbahçe'de Jose Sosa saha içi patronu olacak.

29 Aralık 2020 Salı - 9:48
İLGİLİ HABERLER
Adı F.Bahçe ile anılıyordu cevap geldi F.Bahçe'ye 20'lik yıldızı önerdi Fenerbahçe'den virüs testi açıklaması: Negatif çıktı! Luiz Gustavo Başakşehir maçına koronalı mı çıktı? Flaş açıklama Fenerbahçe'ye 5 yıldızdan müjdeli haber

Jose Sosa, Fenerbahçe kariyerine oldukça iyi başlamıştı. Ancak Arjantinli futbolcunun performansı son haftalarda düşüşe geçti. Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle 11’deki yerini kaybetti. Sosa’ya çok güvenen sportif direktör Emre Belözoğlu, onu eski günlerine döndürmek için kolları sıvamış, özel görüşmeler yapmıştı. Erol Bulut’tan da bu konuda bir adım geldi. Bulut da öğrencisiyle özel olarak ilgilenmeye başladı. 45 yaşındaki teknik adam, kasığındaki ağrılar nedeniyle iki haftadır tam kapasiteyle çalışamayan öğrencisi için özel idman programı hazırlattı.
 
Güvenini gösterecek
 
Erol Bulut, Kasımpaşa maçında Jose Sosa’yı hücumun patronu yapacak ve taktiği onun üzerine kuracak. Bulut, böylece Arjantinli yıldıza, kendisine ne kadar güvendiğini bir kez daha gösterecek. Başarılı teknik adam, Jose Sosa’nın eski formuna kavuşmasının şampiyonluk yolunda kendilerine büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: sosa fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Mesut Özil'in kendisi Fenerbahçe'ye gelmiyor ama 'kankasını' gönderiyor Mesut Özil'in kendisi Fenerbahçe'ye gelmiyor ama 'kankasını' gönderiyor
Hagi'den Fatih Terim'e transfer kıyağı! Oğlu gelmedi ama yeni prensini yolluyorHagi'den Fatih Terim'e transfer kıyağı! Oğlu gelmedi ama yeni prensini yolluyor Galatasaray yazın acısını çıkarıyor! Aytaç Kara'dan sonra iki transfer dahaGalatasaray yazın acısını çıkarıyor! Aytaç Kara'dan sonra iki transfer daha İşte Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Beşiktaş maçından sonra hesabı kesilmişİşte Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Beşiktaş maçından sonra hesabı kesilmiş
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.