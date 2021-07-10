Trabzonspor Dalbert için atağa geçti

Trabzonspor, Brezilyalı sol bek Dalbert için girişimlere başladı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi - 11:00
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Bruno Peres, Gervinho, Fode Koita ve Marek Hamsik'i kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Trabzonspor'da sıra sol beke geldi. Karadeniz ekibi; Alioski, Meling ve Saracchi gibi isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bu futbolculardan çıkacak sonuçları bekleyen bordo- mavililer, listelerine Dalbert Henrique'yi de dahil etti.
 
İnter forması giyen Brezilyalı sol bek, geçen sezonu Rennes'de kiralık olarak geçirdi. Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Sambacıya Rus ekibi CSKA Moskova'nın da ilgisi bulunuyor. İtalyan ekibinin 2017'de Nice'ten 21 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu, sol bek dışında sol açıkta da oynayabiliyor. (Sabah)

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Etiketler: dalbert trabzonspor
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