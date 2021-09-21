Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz açıklaması

Kasımpaşa maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz hakkında kulüp doktoru Hakan Çelik'ten açıklama geldi.

21 Eylül 2021 Salı - 8:58
İLGİLİ HABERLER
ŞOK! Bakasetas isyanı 'Bedavaya bıraktık' Yakaladığı puan ortalaması göz kamaştırıyor Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 Dün sakatlanmıştı! Trabzonspor'dan Trondsen açıklaması Burak Yılmaz'dan Abdülkadir Ömür'e destek

Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Çelik'in Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz ile ilgili açıklaması şu şekilde:
 
"Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın yapılan muayenesi ve bugün çekilen MR’ı neticesinde sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir. Aynı müsabakada rakip oyuncuyla girdiği ikili mücadelede sağ kalçasına aldığı darbe sonrası zorlanma tespit edilen Dorukhan’ın ise çekilen MR’ında sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: abdülkadir parmak dorukhan toköz trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da 9 milyon euro'luk fiyasko! Fatih Terim 3 yıldızı bir türlü kazanamadı Galatasaray'da 9 milyon euro'luk fiyasko! Fatih Terim 3 yıldızı bir türlü kazanamadı
Diagne'nin neden kadro dışı kaldığı belli oldu! Fatih Terim çıldırdı herkes Trabzon'a giderken o...Diagne'nin neden kadro dışı kaldığı belli oldu! Fatih Terim çıldırdı herkes Trabzon'a giderken o... Alanya mağlubiyetinden sonra 'yapmalıymışım' demişti! Fatih Terim'den 4 yıldıza kesik! İşte Galatasaray'ın Kayseri kadrosuAlanya mağlubiyetinden sonra 'yapmalıymışım' demişti! Fatih Terim'den 4 yıldıza kesik! İşte Galatasaray'ın Kayseri kadrosu A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı belli oldu! Herkes Türk olacak dedi ama...A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı belli oldu! Herkes Türk olacak dedi ama...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.