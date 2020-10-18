Trabzonspor'dan açıklama! Yıldız futbolcu coronavirüse yakalandı

Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın son koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkla

18 Ekim 2020 Pazar - 16:34
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Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın son koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İşte yapılan resmi açıklama;
 
 
"Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana Milli takımı kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.
 
Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.
 
17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır."
 
Ekuban, Fenerbahçe ile Kasımpaşa ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
 

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Etiketler: ekuban covid19
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