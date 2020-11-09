Trabzonspor'dan alacağı ücret belli oldu

Trabzonspor, tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

09 Kasım 2020 Pazartesi - 11:57
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Trabzonspor ile 3 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Trabzon'a gidecek. Bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise çarşamba günü yapacak. 
 
TRABZON KARARINDA ORHAN AK ETKİSİ 
 
Teknik direktör arayışlarında olan Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü ile de görüşen Avcı'nın, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağlamasında yardımcı hocası Orhan Ak'ın etkisi oldu. Ak'ın Abdullah Avcı'ya, 'Trabzon ve Trabzonspor'da başarılı olabiliriz' sözleri de Avcı'nın kararını etkiledi.
 
DAHA AZ MAAŞA TRABZONSPOR'A
 
Öte yandan Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak. Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, ekibine transfer için de belirli hazırlıklar yapmasını söyledi.  
 

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Etiketler: abdullah avcı trabzonspor
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