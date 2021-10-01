Trabzonspor'dan ayrıldı yeni takımı şaşırttı

01 Ekim 2021 Cuma - 11:29
| Son Güncelleme : 01 10 2021 - 11:31
Trabzonspor'da 2019/2020 sezonunda forma giyen İngiliz futoblcu Daniel Sturridge, yaklaşık 1,5 yıl kulüpsüz kaldıktan sonra Avustralya
ekibi Perth Glory
'ye transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki Sturridge ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Manchester City altyapısından yetişen, kariyerinde Chelsea ve Liverpool
gibi kulüplerde forma giyen Sturridge, Trabzonspor
'da çıktığı 16 maçta 7 gol atıp 4 asist yapmıştı.