Trabzonspor'dan Barış Alper Yılmaz için 5 milyon TL!

13 Mayıs 2021 Perşembe - 10:38
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor
transfer harekatına hız verdi. Galatasaray
, Fenerbahçe ve Beşiktaş
'ın da transfer gündeminde bulunan 20 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin Keçiörengücü'ne transfer teklifi yaptığı belirlendi.
Daha önceki girişimlerde Barış Alper Yılmaz için 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını alan bordo-mavililerin, 1. Lig'in sona ermesiyle birlikte teklifini yaptığı kaydedildi.
Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Barış için Trabzonspor'un 5 milyon TL ödemeyi göze aldığı ifade ediliyor.