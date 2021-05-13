Trabzonspor'dan Barış Alper Yılmaz için 5 milyon TL!

Trabzonspor, Keçiörengücü'nde oynayan yetenekli futbolcu Barış Alper Yılmaz için 5 milyon TL teklif edecek.

13 Mayıs 2021 Perşembe - 10:38
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Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor transfer harekatına hız verdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde bulunan 20 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin Keçiörengücü'ne transfer teklifi yaptığı belirlendi.
 
Daha önceki girişimlerde Barış Alper Yılmaz için 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını alan bordo-mavililerin, 1. Lig'in sona ermesiyle birlikte teklifini yaptığı kaydedildi.
 
Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Barış için Trabzonspor'un 5 milyon TL ödemeyi göze aldığı ifade ediliyor.

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Etiketler: barış alper yılmaz trabzonspor
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