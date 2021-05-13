Trabzonspor'dan Barış Alper Yılmaz için 5 milyon TL!

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor transfer harekatına hız verdi. Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın da transfer gündeminde bulunan 20 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin Keçiörengücü'ne transfer teklifi yaptığı belirlendi.

Daha önceki girişimlerde Barış Alper Yılmaz için 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını alan bordo-mavililerin, 1. Lig'in sona ermesiyle birlikte teklifini yaptığı kaydedildi.