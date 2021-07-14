Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz bombası

Trabzonspor, Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz ile masaya oturdu.

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 10:47
İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu Sol beke 3 aday! Alioski, Dalbert ve... Trabzonspor Alioski'nin nazına dayanamadı Trabzonspor Dalbert için atağa geçti Trabzonspor'un Mert Günok planı ortaya çıktı

Yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koita gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililerle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.
 
Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'ün Trabzonspor'a haber gönderdiği öne sürüldü. Yeni Asır'ın haberine göre; 25 yaşındaki orta sahanın, menajerler aracılığıyla Fırtına'ya önerildiği iddia edildi. Kendisine henüz kulüp bulamayan milli futbolcunun, Abdullah Avcı ile tekrar çıkış yakalayabileceğini düşündüğü belirtildi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: dorukhan toköz beşiktaş trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi sona erdi! Sadece o takımda çalışamaya sıcak baktı Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi sona erdi! Sadece o takımda çalışamaya sıcak baktı
Rıdvan Dilmen'den flaş milli takım yorumu ve Şenol Güneş sözleri! 'Değişmeli'Rıdvan Dilmen'den flaş milli takım yorumu ve Şenol Güneş sözleri! 'Değişmeli' Akıllara durgunluk veren transfer! Altay Fenerbahçe'nin eski müzmin sakatına imza attırıyorAkıllara durgunluk veren transfer! Altay Fenerbahçe'nin eski müzmin sakatına imza attırıyor Galatasaray transfer haberleri... Fatih Terim Bayern Münih'ten 8 numara bulduGalatasaray transfer haberleri... Fatih Terim Bayern Münih'ten 8 numara buldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.