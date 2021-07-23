Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz bombası

Trabzonspor, Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz için girişimlere başladı.

23 Temmuz 2021 Cuma - 9:38
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Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bonservisi elinde olan Dorukhan Toköz'ün transferiyle ilgili bir girişim yapılmasını istedi.
 
Yönetim kurulu da tecrübeli teknik adamdan gelen bu talep sonrasında henüz istediği teklifleri alamayan Dorukhan ve menajeri ile ilk teması sağladı. Oyuncu yapılan bu görüşmede Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak baktığını dile getirirken temasların önümüzdeki günlerde daha da sıklaştırılması bekleniyor. Yönetim, ekonomik şartlarına uyarsa yıldız ismi transfer edecek.

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Etiketler: dorukhan toköz galatasaray
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