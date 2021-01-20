Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz çalımı

Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor, sarı-lacivertli takımla yol ayrımına gelen 17 yaşındaki genç yıldız adayı için devreye girdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu yaptığı açıklamasında, Ömer Faruk Beyaz ile uzun görüşmeler yaptıklarını ancak anlaşma sağlayamadıklarını duyurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakıldı.

Avrupa'dan da talipleri olan genç orta sahayı Süper Lig ekibi Trabzonspor 'un kadrosuna katmak istediği bildirildi.