Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Geride bıraktığımız sezon en büyük sıkıntıyı defansta yaşayan ve belki de bu nedenle şampiyonluğu kaybeden Trabzonspor, bu kez işi sağlama alacak. Messias ile yollar ayrıldı; Campi, Hosseini ve Da Costa’ya ise takım bulmaları halinde gidebilecekleri söylendi. Bordo-Mavili yönetim en az 2, hatta gidenlerin durumuna göre 3 stoper alabilir. Yurt dışından pek çok ismi listesinde bulunduran ve görüşmelerini sürdüren Fırtına’nın, iç piyasada ise 1 numaralı hedefi Alpaslan Öztürk. Fenerbahçe’nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Alpaslan, geride bıraktığımız sezon Göztepe’de sergilediği performansla en dikkat çeken yerli stoperlerden oldu. Savunmada oynamasına rağmen çıktığı 24 lig maçında 7 gol atan ve Süper Lig’in en skorer stoperi unvanını alan Alpaslan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

1 yıl kontratı kaldı

Bordo-Mavililer, 1 yıl kontratı kalan 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. Trabzonspor, bonservis maliyetinin yüksek olmaması durumunda, takas formülünü de devreye sokarak bu işi bitirebilir. Gurbetçi oyuncunun alınması halinde transferde Fenerbahçe’ye çalım atılacak. (Fanatik)