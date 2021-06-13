Trabzonspor'dan Göztepe'ye 4 futbolcu birden

Göztepe, Trabzonspor ile yollarını ayıran Diabate, Hosseini, Kamil Ahmet ve Hüseyin Türkmen için harekete teçti.

13 Haziran 2021 Pazar - 13:49
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Dış transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, gözünü Trabzonspor'a çevirdi.
 
Bordo-mavililerden ayrılan İranlı stoped Majid Hosseini ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Kamil Ahmet Çörekçi, stoper Hüseyin Türkmen ve geçen sezon kiralık olarak oynattığı Fousseni Diabate için harekete geçti.
 
Teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştıran yönetimin özellikle Hosseini ve Kamil transferinde önemli mesafe kat ettiği bildirildi.
 
Karaman'ın Diabate'nin de takımda devam etmesine sıcak baktığı ve oyuncunun büyük ihtimalle yeni sezonda da Göztepe forması giyeceği vurgulandı.

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Etiketler: göztepe trabzonspor hosseini kamil ahmet diabate
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