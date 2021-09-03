Trabzonspor'dan Gürcü yıldız atağı

Trabzonspor, Dinamo Tiflis'te oynayan Gürcü futbolcu Kharabadze için girişimlere başladı.

03 Eylül 2021 Cuma - 11:15
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Yaptığı flaş transferlerle Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak giren ve averajla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor. Bordo-mavili ekip, İrakli Azarovi'den sonra sol bek Levan Kharabadze için de harekete geçti. 21 yaşındaki Gürcü futbolcu, 1997 ve üstü doğumlu olduğu için 14. yabancı olarak Türkiye Futbol Federasyonu listesine yazılabilecek. Karadeniz devinin yönetimi, Dinamo Tiflis takımının formasını giyen Kharabadze'yi kiralamayı hedefliyor.
 
ZÜRIH'TE FORMA GİYMİŞTİ
 
Karadeniz devinin önceliği Azarovi'ydi. Ancak Dinamo Batumi yönetiminin "Bu sezon satmayacağız" demesinin ardından 1.85 boyundaki Kharabadze konusunda çalışmalar başladı. Eğer bordo-mavililer kısa sürede yerli bir sol bek transferi gerçekleştiremezse, Tiflis kulübüyle resmi temaslara başlayacak. Kharabadze, daha önce İsviçre ekibi Zürih'te forma giymişti. Kariyerinde ise 3 kez A milli oldu. Gelecek vadeden isimlerden Kharabadze'yi teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği belirtiliyor.
 
HIZLI VE FİZİKLİ
 
Kharabadze, hızı ve fiziki özellikleri ile dikkat çekiyor. Son derece mücadeleci bir futbolcu olan 21 yaşındaki savunmacı, bir defans oyuncusunun bütün özelliklerini taşıyor. Fiziki özellikleri ile rakiplerine geçit vermeyen, yerinde müdahaleleri ile rakiplerine set çeken Kharabadze geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. (Sabah)

 

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Etiketler: Kharabadze trabzonspor
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