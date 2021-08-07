Trabzonspor'dan iki bomba birden! Dovbyk ve Cornelius...

Golcü arayışlarına devam eden Trabzonspor Cornelius ve Dovbyk ile son görüşmeleri yapıyor.

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 18:14
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'a Okay Yokuşlu piyangosu Trabzonspor'un yeni golcüsü Alberto Cerri oluyor Leipzig'in Sörloth cevabı hem Fenerbahçe'yi hem de Trabzonspor'u şok etti Flavio ve Diabate Giresunspor'da Trabzonspor Ekuban transferini duyurdu

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer döneminde; Hamsik, Koita, Perez, Gervinho, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü alarak kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, şampiyonluk hedefi için forvet bölgesine de takviye yapmak istiyor.

Trabzonspor'un listesindeki isimler ise belli. Karadeniz temsilcisi, Dnipro forması giyen Artem Dovbyk ve İtalyan ekibi Parma'da oynayan Cornelius'u kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sabah Gazetesi'nin Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor, ikş golcü için de yeni teklif yaptı ve beklemeye geçti.

Yönetim, Artem Dovbyk için daha önce yaptığı 3.5 milyon euro'luk teklifi 4 milyon euro'ya çıkardı. Teklife bonus maddeleri de eklendi. İtalyan ekibi Parma ile Cornelius için yapılan pazarlıklarda da önemli gelişmeler yaşanıyor. İki kulüp arasındaki rakamsal farklılıkların azaldığı ve anlaşmanın sağlanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Dovbyk Cornelius trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe transferde sessizliğini bozdu! Ali Koç'tan Vitor Pereira üç hediye Fenerbahçe transferde sessizliğini bozdu! Ali Koç'tan Vitor Pereira üç hediye
Transferde flaş gelişme! Beşiktaş Rachid Ghezzal için Leicester City ile anlaştı...Transferde flaş gelişme! Beşiktaş Rachid Ghezzal için Leicester City ile anlaştı... Vitor Pereira hesabını kesmişti! Ve yılın transfer bombası patladı! Caner Erkin'in yeni takımı...Vitor Pereira hesabını kesmişti! Ve yılın transfer bombası patladı! Caner Erkin'in yeni takımı... Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyasına Ugandalı hakem damgası! Verdiği puan ortaya çıkınca...Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyasına Ugandalı hakem damgası! Verdiği puan ortaya çıkınca...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.