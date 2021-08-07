Trabzonspor'dan iki bomba birden! Dovbyk ve Cornelius...

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer döneminde; Hamsik, Koita, Perez, Gervinho, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü alarak kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, şampiyonluk hedefi için forvet bölgesine de takviye yapmak istiyor.



Trabzonspor'un listesindeki isimler ise belli. Karadeniz temsilcisi, Dnipro forması giyen Artem Dovbyk ve İtalyan ekibi Parma'da oynayan Cornelius'u kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sabah Gazetesi'nin Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor, ikş golcü için de yeni teklif yaptı ve beklemeye geçti.



Yönetim, Artem Dovbyk için daha önce yaptığı 3.5 milyon euro'luk teklifi 4 milyon euro'ya çıkardı. Teklife bonus maddeleri de eklendi. İtalyan ekibi Parma ile Cornelius için yapılan pazarlıklarda da önemli gelişmeler yaşanıyor. İki kulüp arasındaki rakamsal farklılıkların azaldığı ve anlaşmanın sağlanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

