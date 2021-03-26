Trabzonspor'dan iki sol bek bombası!

Trabzonspor'da geleceği henüz netlik kazanmayan sol bek Marlon'a alternatif arayışı başladı. Fluminense'den kiralanan ve 2 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunan Marlon'un ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Abdullah Avcı'nın bu mevki için milli takımın sol beki Umut Meraş'ı düşündüğü bildirildi. Devre arasında da istenen 25 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda bir kez daha girişim yapılacağı belirtiliyor.

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