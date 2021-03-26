Trabzonspor'dan iki sol bek bombası!

Trabzonspor Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Emre Taşdemir ve Umut Meraş'la yakından ilgileniyor.

26 Mart 2021 Cuma - 8:20
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Trabzonspor'da geleceği henüz netlik kazanmayan sol bek Marlon'a alternatif arayışı başladı. Fluminense'den kiralanan ve 2 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunan Marlon'un ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Abdullah Avcı'nın bu mevki için milli takımın sol beki Umut Meraş'ı düşündüğü bildirildi. Devre arasında da istenen 25 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda bir kez daha girişim yapılacağı belirtiliyor.
 
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
 
Fransız 2. Lig ekibi Le Havre ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Meraş, bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Galatasaray'da şans bulmakta zorlanan Emre Taşdemir ise diğer seçenek. Meraş olmazsa rotanın 25 yaşındaki Taşdemir'e çevrileceği ifade edildi. Sözleşmesi bitecek olan Emre bu sezon 12 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. (Fotomac)

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Etiketler: trabzonspor emre taşdemir umut meraş
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