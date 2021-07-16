Trabzonspor'dan İsmail Köybaşı sürprizi

Trabzonspor'da sol bek arayışı sürerken bordo-mavililerin önceliği bu bölgeye yabancı bir isim almak. Birger Meling ve Dalbert gibi isimlere teklif götüren Bordo-Mavililerin, yeni yabancı kuralı nedeniyle bir de Türk oyuncuyla görüşme halinde olduğu kaydedildi. Bu futbolcunun ise İsmail Köybaşı olduğu bildirildi.



Serbest statüde bulunan 32 yaşındaki Köybaşı ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bir görüşme yaptığı ve oyuncuya, "Seni kadroda düşünüyorum. Bir yere gitme. Benden haber bekle" dediği öğrenildi. Bu nedenle Hatay, Rize ve Giresun'un tekliflerini beklemeye alan tecrübeli futbolcunun da Trabzon yönetimiyle 5 milyon TL'ye ön anlaşma yaptığı aktarıldı.



MARSCH: SÖRLOTH'TAN MEMNUNUM

Bu arada Trabzonspor 'un tekrar kadrosuna katmak için RB Leipzig'in gözden çıkarmasını beklediği Alexander Sörloth için Alman ekibinin teknik direktörü Jesse Marsch'dan Bordo-Mavilileri üzecek açıklama geldi.



Marsch, Norveçli yıldızdan memnun olduğunu belirterek, "Sörloth her gün çok iyi çalışıyor. Yaklaşımından memnunum. İdmanlarda oldukça iyi, Marsch, Norveçli yıldızdan memnun olduğunu belirterek, "Sörloth her gün çok iyi çalışıyor. Yaklaşımından memnunum. İdmanlarda oldukça iyi, spor salonunda da zaman geçiriyor, fiziki durumu çok iyi, fit" dedi.