Trabzonspor'dan Jovo Lukic atağı

Trabzonspor 1,90'lık golcü Jovo Lukic ile igileniyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi - 14:37
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Ara transfer döneminde takımı üst sıralara taşıyacak takviyeler yapmak isteyen Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor.
 
Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda savunma, orta saha ve forvet hattına takviye yapmak için adaylarla temaslarını sıklaştırdı.
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Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fırtına için Balkanlardan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bosna basını kariyerini Banka Luka'da sürdüren Jovo Lukic'in Trabzonspor'un gündeminde olduğunu iddia etti. Haberde, Fırtına'nın Anderlecht, Partizan ve Dinamo Zagreb ile çekiştiği vurgulandı. 22 yaşındaki forvet oyuncusu 1.90 boyunda. Sol ayağını kullanıyor. Kontratı 2023 yılında sona eriyor ve bonservis bedeli 500 bin euro.
 
BABASI DA TRABZONSPOR FORMASI GİYDİ
 
Jovo Lukic'in babası Mitar Lukic de eski bir futbolcuydu. Baba Lukic 1998- 99 sezonunda Sloboda Tuzla takımından Trabzonspor'a transfer olmuştu.
 
33 defa bordo-mavili formayı taşıyan Lukic 6'sı ligde 1'i kupada 7 defa ağları sarsmıştı. Trabzonspor, Jovo Lukic için babası Mitar ile görüşmeyi düşündüğü öğrenildi.
 

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Etiketler: Jovo Lukic trabzonspor
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