Trabzonspor'dan Kasper Junker sürprizi

Trabzonspor, Norveç Ligi'nde oynayan Kasper Junker ile ilgileniyor.

15 Aralık 2020 Salı - 10:22
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Transferde hücum hattına ağırlık veren Trabzonspor, Bodo Glimt'le sözleşmesi bu ay sonu bitecek olan Philip Zinckernagel'in ardından yine aynı takımda forma giyen Kasper Junker'i de listesine aldı.
 
Junker'in 1 yıllık mukavelesi nedeniyle Bodo Glimt'e teklifte bulunmaya hazırlanan yönetim, golcü oyuncunun menajeri Christian Bysted Christensen ile temasa geçti.
 
Christensen, "Junker'le sadece Trabzonspor değil, birçok Türk takımını ilgileniyor" dedi. Junker bu sezon 25 maçta 26 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
 

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Etiketler: Kasper Junker trabzonspor
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