Trabzonspor'dan Mert Müldür sürprizi

Yabancı olarak Gervinho, Peres, Hamsik, Koita, Cornelius, Siopis ve Denswil’i kadrosuna katan Trabzonspor , yerlide de Dorukhan ile İsmail Köybaşı’nı renklerine bağladı.Fırtına, transferin bitmesine 1 hafta kala takviye çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-Mavililer, öncelikle sol bek arıyor. Gündeme gelen son aday; Mert Müldür. Daha önce de adı Trabzonspor ile anılan 22 yaşındaki Mert, şu anda A Milli Takım ’ın kampında bulunuyor. Yönetim, Avrupa ’da transferdönemi bittiği için yeniden nabız yoklayacak.

Karadeniz ekibi, Sassuolo’nun tavrına göre, kiralama önerisi sunacak.

Bu sezon oynayamadı

İtalyan ekibinde yedek kalan ve Serie A’da sezonunda ilk iki maçında forma şansı bulamayan 22 yaşındaki yıldız transfer edilirse, sol bek rotasyonunda kullanılacak. Esas bölgesi sağ bek olan Mert, solda da görev yapabiliyor. Çizme ekibinde geçen sezon 28 maçta görev alan gurbetçi yıldız için 2019’da 4.7 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

Azarovi için haber bekleniyor