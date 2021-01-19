Trabzonspor'dan Nils Petersen atağı

Son maçta gol atmasına rağmen Afobe ve Djaniny'den beklediği katkıyı alamayan Avcı, ısrarla iyi bir santrfor istiyor.

Petersen'in kontratı bitiyor

Freiburg forması giyen 32 yaşındaki Alman yıldız, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 15 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi. 1.88'lik santrforun kontratı 6 ay sonra bitiyor. Dolayısıyla oyuncu ikna edilirse, uygun bir bonservisle alınabilir.

Yönetim, hedefindeki tüm golcüler için hafta içinde görüşmeleri hızlandıracak ve en az birini kadroya katmaya çalışacak. Schalke 04'te oynayan ve kiralanması gündemde olan Ahmed Kutucu ise bu isimlere ek olarak hücum hattına iyi bir alternatif olarak düşünülüyor. Hem forvette hem de kanatlarda oynayabilen Milli yıldız da karanını bu hafta verecek.