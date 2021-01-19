Trabzonspor'dan Nils Petersen atağı

Trabzonspor, Freiburg ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Nils Petersen'i gündemine aldı.

19 Ocak 2021 Salı - 13:01
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Son maçta gol atmasına rağmen Afobe ve Djaniny'den beklediği katkıyı alamayan Avcı, ısrarla iyi bir santrfor istiyor.
 
Ara transferde şu ana kadar sadece Berat'ı açıklayan Bordo-Mavili yönetim, hafta içinde görüşmeleri hızlandıracak 5 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminin ilk gününde Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i açıklayan Trabzonspor, sonrasında sessizliğe büründü. Taraftarın esas beklentisi forvet transferi.. Teknik direktör Abdullah Avcı da Antalya maçının ardından net şekilde mesajı verdi, "Kaliteyi artırmalıyız. Ön tarafta alternatifleri çoğaltmamız gerekiyor" dedi.
 
Petersen'in kontratı bitiyor
 
Trabzon Günebakış gazetesinin haberine göre; Listedeki oyunculardan bir tanesi Almanya'dan: Nils Petersen.
 
Freiburg forması giyen 32 yaşındaki Alman yıldız, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 15 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi. 1.88'lik santrforun kontratı 6 ay sonra bitiyor. Dolayısıyla oyuncu ikna edilirse, uygun bir bonservisle alınabilir.
 
Yönetim, hedefindeki tüm golcüler için hafta içinde görüşmeleri hızlandıracak ve en az birini kadroya katmaya çalışacak. Schalke 04'te oynayan ve kiralanması gündemde olan Ahmed Kutucu ise bu isimlere ek olarak hücum hattına iyi bir alternatif olarak düşünülüyor. Hem forvette hem de kanatlarda oynayabilen Milli yıldız da karanını bu hafta verecek.  

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Etiketler: Nils Petersen freiburg trabzonspor
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