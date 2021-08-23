Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 2-1

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 22:20 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 22:25
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Süper Ligin 2nci haftasında Trabzonspor, sahasında Demir Grup Sivassporu 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada penaltıdan Bakasetas, 47'nci dakikada Nwakaeme kaydetti. Konuk ekip Sivasspor'un tek golü ise 70'inci dakikada Cofie'den geldi.
 
4üncü dakikada sağ kanattan Fajrın altıpasın gerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Kayodenin kafa vuruşunda Uğurcan son anda topu köşeden kornere çeldi.
9' uncu dakikada Hamsikin ceza sahası yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan auta gitti.
 
11'inci dakikada sağ kanattan Djaniny pasıyla ceza sahasına giren Gervinhonun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.
 
13'üncü dakikada Nwakaemenin şutunda top ceza sahası içerisinde Azubuikenin eline çarptığı gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti.
 
15'inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Bakasetasın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.
 
23'üncü dakikada Uğurun sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
 
38'inci dakikada Bakasetasın uzaktan sert şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.
 
42'nci dakikada Fajrın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top üst direğin hemen üzerinden az farkla auta çıktı.
 
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
 
47'nci dakikada Hamsikin şutunda kaleciden dönen top ceza sahası sol çaprazındaki Nwakaemenin önünde kaldı, onun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
 
60'ıncı dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Hamsikin doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Ali yumruklayarak uzaklaştırdı.
 
65'inci dakikada Hamsikin pasında ceza sahası yayının sağında topla buluşan Abdülkadir Ömürün kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya gitti.
 
67'nci dakikada Gradel ceza sahası içerisinde Edgar ile ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
 
70'inci dakikada Uğurcan Gradelin penaltı atışını kurtardı, dönen topta Gradelin ikinci şutunu da Uğurcan Çakır çıkardı ancak devamında Cofie, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu; 2-1.
 
86'ncı dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak hızla ilerleyen Peres'in ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un gelişine vuruşunda, kaleci Ali Şaşal sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.Karşılaşma 2-1 Trabzonsporun üstünlüğüyle sonuçlandı.
 
Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Demir Grup  Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, son 2 resmi maçtaki kadroyla sahaya çıktı.   Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 5-1 kazandıkları Öznur Kablo Yeni  Malatyaspor ve Roma ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk  maçının 11'i ile ligdeki Demir Grup Sivasspor karşısında mücadele etti.
 Trabzonspor, bu sezon böylelikle 4 maçın 3'ünde aynı kadro ile  maçlarına çıkarak kadro istikrarını sezon başında yakaladı.
 
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Roma ile oynadığı  play-off turu ilk maçı öncesinde kente gelen ve bordo-mavili takımla sözleşme  imzalayan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla  yeni takımında ilk kez bir resmi maçın kadrosunda yer aldı. Trabzonspor’da gribal enfeksiyon geçiren Abdulkadir Parmak’ın yanı  sıra sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda  yer almadı.
 
Az sayıda taraftar takımlarını destekledi
 
 Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tribünlerin büyük bölümünün boş  olduğu gözlendi. Az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi.  Trabzon-Rize dostluk mesajlarının ardından Çaykur Rizespor Kulüp  Başkanı Tahir Kıran da Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor mücadelesini Medical Park  Stadyumu'na gelerek tribünden izledi.
 
 

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Etiketler: Trabzonspor Sivasspor
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