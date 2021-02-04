Trabzonspor - Denizlispor

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor evinde son sıradaki Denizlispor'u konuk ediyor.

04 Şubat 2021 Perşembe - 18:59 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 20:32
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Süper Lig'in 23. haftasında son 6 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, Denizlispor'u konuk ediyor.

Maçtan dakikalar

61' Trabzonspor öne geçti. Savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı karambolde Bakasetas, ceza sahasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Anastasios Bakasetas

49' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Djaniny'nin pasında savunma arkasına sarkan Ekuban'ın çaprazdan şutunda savunma son anda araya girdi.

43' Trabzonspor'da Ekuban, Mustafa Yumlu'nun müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu müdahaleyi VAR ekranından izledikten sonra pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

33' Trabzonspor bu dakikalarda baskısını iyice arttırdı!

29' Direkten döndü! Djaniny'nin ortasında iyi yükselen Ekuban'ın kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten dışarı çıktı.

24' Denizlispor etkili geldi! Çalımlarla ceza sahasına giren Sagal'ın sert şutunda kaleci Uğurcan topu son anda kornere çeldi.
21' Denizlispor'da Recep Niyaz, Ekuban'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Recep Niyaz
18' Denizlispor'da Sagal sarı kart gördü.Sarı Kart - Ángelo Sagal
14' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Savunmadan seken topu kale önü sol çaprazda önünde bulan Bakasetas'ın dönerek yaptığı vuruşta kaleci Cenk topu son anda kornere gönderdi.
5' Trabzonspor etkili geldi. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Djaniny'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.
 
Trabzonspor - Denizlispor ilk 11'ler:
 
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Bekar, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
 
Denizlispor: Cenk, Lopes, Kubilay, Mustafa, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

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