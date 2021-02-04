Trabzonspor - Denizlispor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Önce Süper Kupa'yı kazanan, ardından da Beşiktaş'ı deviren Trabzonspor; Hakan Kutlu ile ilk maçında Göztepe'yi yenen Denizlispor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

04 Şubat 2021 Perşembe - 9:19
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Başakşehir'i yenip Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor; ligde de Beşiktaş engelini 2-1'le geçip puan tablosunda 5. sıraya kadar tırmandı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak dışında takımda önemli bir eksik yok. TD Abdullah Avcı'nın orta üçlüde Berat Özdemir ve Flavio ile birlikte Tasos Bakasetas'ı oynatması bekleniyor. Hücumdaki üçlü ise değişmeyecek. Kanatlarda Caleb Ekuban ve Anthony Nwakaeme oynayacak, hücum merkezinde Djaniny görev yapacak.
 
Sezona Robert Prosinecki ile başlayan, 13. haftada Yalçın Koşukavak yönetimine geçen Denizlispor, Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk lig maçında Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başarmıştı. Kadro dışı bırakıldığı için uzun bir süre takımla antrenman yapmayan Oğuz Yılmaz, sakatlıkları bulunan Veton Tusha ve Hadi Sacko ile sarı kart cezalısı Fabiano Leismann, deplasman kafilesinde yer almadı. Leismann yokluğunda Mustafa Yumlu'nun savunma partnerinin Muhammet Özkal olması bekleniyor. Kutlu, Göztepe karşısında Hugo Rodallega'yı hücumda tek bırakıp orta alanı kalabalık tutmuştu. Muris Mesanovic'i sağ tarafa daha yakın görmüştük. Recep Niyaz merkezde görev almıştı. Kalede de Cenk Gönen izlemiştik. Trabzonspor karşısında Costel Pantilimon eldivenleri geri alır mı? Maç saati öğreneceğiz...
 
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Trabzonspor'un ligde oynadığı son 3 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.
- Hakan Kutlu öncesi Denizlispor'un deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının tamamında "karşılıklı goller" izlemiştik.
- Denizlispor, Hakan Kutlu öncesi bu sezon çıktığı tüm deplasman maçlarında kalesinde gol görmüştü!
- Abdullah Avcı, Denizlispor'a rakip olduğu son 3 lig maçını kazandı.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %72'lik kesim lig sonuncusu Denizlispor karşısında Abdullah Avcı'nın öğrencilerine güveniyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
 

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Etiketler: Trabzonspor misli Denizlispor
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