Trabzonspor – Denizlispor maçında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Trabzonspor son 4 maçında 10 puan topladı.

Denizlispor, Trabzon spor ile oynadığı son 5 maçın sadece birini kazandı.

Denizlispor bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan takım (2).

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan bahis yapan üyelerin %65’lik kısmı ev sahibi Trabzonspor ’un maçı kazanacağını düşünüyor.

Bu mücadele için bahis yapan üyelerin bir diğer kısmı da maçın Trabzonspor’un galibiyetiyle tamamlanıp hem de 2,5 üst biteceği tercihini kuponlarında bulunduruyorlar. (1 ve 2,5 ÜST).

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ NE DİYOR