Trabzonspor Ekuban transferini duyurdu

03 Ağustos 2021 Salı - 13:30
Trabzonspor'un Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'ın Genoa'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Bordo - mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya
'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. 27 yaşındaki futbolcu, prosedürlerin tamamlanmasının ardından şehirden ayrıldı.
Ganalı oyuncu 2019 yılında Leeds United'dan Trabzonspor
'a 1 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Ekuban, Trabzonspor formasıyla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.