Trabzonspor Ekuban transferini duyurdu

Genoa ile anlaşmaya varan Ekuban için Trabzonspor transfer görüşmelerini başlattı.

03 Ağustos 2021 Salı - 13:30
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Trabzonspor'un Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'ın Genoa'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
 
Bordo - mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. 27 yaşındaki futbolcu, prosedürlerin tamamlanmasının ardından şehirden ayrıldı.
 
Ganalı oyuncu 2019 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a 1 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.  Ekuban, Trabzonspor formasıyla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.

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Etiketler: ekuban trabzonspor genoa
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