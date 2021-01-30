Trabzonspor Ekuban ve Djaniny tekliflerini reddetti

Trabzonspor, Ekuban ve Djaniny için gelen teklifleri geri çevirdi.

30 Ocak 2021 Cumartesi - 14:32
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Son olarak Yunus Mallı ve Bakasetas'ın transferlerini bitiren Trabzonspor, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alıyor. Kadro planlamasını teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre yapan bordo-mavili takım, Caleb Ekuban ve Djaniny için gelen transfer tekliflerini reddetti.
 
Hücumdaki iki önemli kozuyla yola devam etmek isteyen Trabzonspor, ara transfer tahtasının bitimine az bir süre kala gelen teklifleri geri çevirdi.
 
Caleb Ekuban'a Torino ekibi 8 milyon euro önerirken Al Hilal ise 7 milyonluk teklifle bordo-mavili kulübün kapısını çaldı.
 

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Etiketler: Djaniny ekuban trabzonspor
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