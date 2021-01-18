Trabzonspor Enzo Perez bombasını patlattı

Berat Özdemir transferiyle açılış yapan Abdullah Avcı'nın ikinci bombası Enzo Perez oldu.

18 Ocak 2021 Pazartesi - 8:58
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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ilk bombayı patlatıyor. Bordo- Mavililer uzun süredir peşinde olduğu Enzo Perez'in transferini bitirdi. 1.5 yıllık anlaşma sağlanan 34 yaşındaki Tangocu'nun kulübü River Plate ile tüm pürüzleri çözdüğü ve birkaç gün içinde Trabzon'a geleceği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Perez'in 1.5 yıllık imza atacağı, bonservis bedelininin olmadığı belirtildi. Tecrübeli yıldız 26 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyerken 1 gol attı. Öte yandan Bordo-Mavili yönetim 10 numara ve forvet arayışlarını da sürdürüyor. Önümüzdeki hafta daha somut adımların atılması bekleniyor.
 
İSTİKRAR ABİDESİ
 
Benfica ve Valencia gibi önemli takımların formasını giyen Enzo Perez 34 yaşında olmasına rağmen müthiş hırsı ve istikrarı ile biliniyor.
 
HOSSEİNİ'YE BÜYÜK ALKIŞ
 
Hugo'nun sakatlığı sonrası forma bulan Hosseini müthiş bir çıkış yakaladı. İranlı stoper, Abdullah Avcı'nın da gözdesi oldu.
 
DJANINY HEDEFTE!
 
Son haftalarda bekleneni veremen Djaniny'nin Antalya'daki futbolu taraftarları çıldırttı. Djaniny çok ağır eleştiriler aldı.
 

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Etiketler: enzo perez trabzonspor
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