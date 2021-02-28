Fenerbahçe geri döndü Pelkas şov yaptı!

95' Trabzonspor 0 Fenerbahçe 1

93'TEHLİKE! Ozan Tufan kaptığı topla ceza sahasına girdi, yere kaldı ama oyun devam etti.

93'Nwakaeme'nin ortasında Afobe topa yükselmek istedi fakat kaleci Altay 'a faul yaptı. 92'TEHLİKE! Sağ kanattan yapılan orta sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolde önce Afobe, sonra da Hugo topu ıskaladı.

92'Oyun yeniden hareketlendi. 90'Maçın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

89'Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme, çalımı atıp şutunu çekti ama savunma son anda ayak koydu.

88'Trabzonspor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

87'Sağ kanattan Yusuf ortayı yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti. 86'Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Valencia, topu yerden içeriye çıkardı ama savunma topu uzaklaştırdı.



85'Trabzonspor'da Marlon oyundan çıktı, Abd ülkadir Parmak oyuna girdi. 85'Trabzonspor'da Flavio oyundan çıktı, Afobe oyuna dahil oldu. 82'DİREKTEN DIŞARIYA! Sol kanattan kullanılan kornerden yapılan ortaya iyi yükselen Ekuban, kafayı vurdu. Top yere sekip yan direğe çarptı ve dışarıya çıktı.

82'Marlon sol kanattan ortayı yaptı, top savunmaya çarpıp kornere gitti.

81'Pelkas'ın ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı ortayı, savunmasına yardıma gelen Flavio karşıladı.

80'Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor. 78'Valencia, hava topu mücadelesinde orta alanda Flavio'ya faul yaptı. 78'Trabzonspor'da Serkan oyundan çıktı, Yunus Mallı oyuna dahil oldu. 76'Trabzonspor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

75'GOL Ani gelişen Fenerbahçe atağında topu alan Pelkas, meşin yuvarlağı dikine sürerek sağ ayağıyla şutunu çekti ve topu filelere gönderdi: 0-1. 74'Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Samuel'in yerine oyuna dahil oldu.

73'Fenerbahçe'de Mert Hakan oyundan çıktı,Ozan Tufan oyuna girdi.

72'KARAMBOL! Kullanılan serbest vuruşun ardından sağ kanattan Edgar Ie topla buluştu, ceza sahasına yerden çıkardı ama Vitor Hugo oluşan karambolde topa vuramadı. 69'TEHLİKE! Nwakaeme sol kanattan topla birlikte içe kat etti, şutunu çekti ama top kaleci Altay'da kaldı.

67'Samuel sağ kanattan son çizgiye indi fakat topu oyun alanında tutamadı.

67'Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

65'Fenerbahçe'de Mesut oyundan çıktı, Samatta oyuna dahil oldu. 65'Fenerbahçe'de Thiam oyundan çıktı, Valencia oyuna girdi.

64'Fenerbahçe'de Gökhan bir sakatlık yaşıyor. Oyun durdu.

63'Mesut sol kanattan son çizgiden topu içeriye çevirdi, Edgar Ie'ye çarpan top kornere gitti.

62'BİR ŞUT! Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan, kaleye vurdu ama top kaleci Uğurcan'da kaldı.

61'Sol kanattan korneri kullanan Bakasetas ortayı yaptı, Vitor Hugo kafayı vurdu ama topu savunma uzaklaştırdı. 60'Sol kanatta topla buluşan Szalai, topu Mesut'a aktardı ancak Mesut için ofsayt bayrağı kaldırıldı.

58'Mert Hakan'ın sol kanattan yaptığı orta, kaleci Uğurcan'da kaldı.

58'Djaniny sağ kanattan ortaladı, Ekuban topı kontrol etmek isterken elle oynadı.

57'Serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, direkt kaleye vurdu. Top barajdaki Mesut'tan döndü. 55'Flavio, Fenerbahçe yarı alanının ortalarında Pelkas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

55'Fenerbahçe'de Mert Hakan, hızlı hücumda Ekuban'ı düşürdüğü için sarı kart gördü. 54'KAÇTI! Sağ kanattan kullanılan kornerde Sosa ortayı yaptı,ön direkte Gökhan kafayı vurdu, top kaleci Uğurcan'ın üzerine gitti.

53'Mert Hakan'ın sağ çaprazdan yaptığı ortada top, Berat'a çarpıp kornere gitti.

51'Sosa, sağ kanattaki Samuel'e topu aktarmak istedi fakat meşin yuvarlak taca gitti.

50'TEHLİKE! Sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme, topu Ekuban'a kazandırdı. Ekuban sol çaprazda yerde kaldı, oyun devam etti. 49'Trabzonspor, ikinci yarıda savunma çizgisini biraz daha ileriye çıkarmış durumda. 47'Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Djaniny, sola çekip vurdu top dışarıya gitti.

46'Serkan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı kaleci Altay karşıladı.

46'Thiam ile Berat, hava topu mücadelesi sonrası sakatlık yaşıyor. 45'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı! 45' Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 45'Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top, Serdar'dan döndü.

45'İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi. 44'KAÇTI! Samuel sağ kanattan ortaladı, ön direkte Mesut topa dokundu meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı. 43'Bakasetas'ın ara pasında sol çaprazda Djaniny topa yetişemedi. Aut.

43'Nwakaeme ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu, ortasını yaptı savunmada Serdar topu kafayla uzaklaştırdı.

42'Oyun, bu bölümde fauller sebebiyle sık sık duruyor.

41'Nwakaeme, Gökhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

41'Fenerbahçe kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

40'Djaniny kendini yere bıraktı, bir sakatlık yaşıyor.

39'Bakasetas sol kanattan korneri kullandı, Altay topu ceza sahası dışına yumrukladı.



38'Djaniny'nin çektiği şutu Altay kurtardı. Bu arada maçın hakemi, Djaniny'nin meşin yuvarlağı elle kontrol ettiğini belirledi.



37'Trabzonspor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.



36'Sol kanattan Bakasetas ortayı yaptı, arka direkte Djaniny topa dokunamadı.

33'Ceza sahası içinde Djaniny ve Szalai çarpıştı ve yerde kaldı. İki oyuncu da sakatlık geçiriyor.



32'Fenerbahçe'nin rakip kalede baskısı devam ediyor.