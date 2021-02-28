Trabzonspor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

TRABZONSPOR

Ligde son 7 maçını kazanan, Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'da koronavirüs vakaları da sona erdi ve takımda moraller iyice tavan yaptı. Uzun süredir sakat olan Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür dışında takımda eksik yok. Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda koronavirüs testi negatife dönen Marlon ve daha önceki çalışmalarda dinlendirilen Vitor Hugo da yer aldı, bordo-mavili ekibin nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı kararı Abdullah Avcı'ya kaldı. Uğurcan Çakır 1 hafta aradan sonra kalede olacaktır. Sağ bekte Serkan Asan olmazsa Kamil Çörekçi başlar, sol bekte de Marlon hazır görünmezse Faruk Can Genç devam eder. Orta alanda "Berat, Flavio, Bakasetas" hücumda da "Nwakaeme, Ekuban, Djaniny"değişmeyecektir.

FENERBAHÇE



Son 4 resmi maçının 3'ünü kaybeden, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de ise sürpriz bir kararla Caner Erkin kadro dışı bırakıldı. Tecrübeli sol bek geçtiğimiz hafta alınan Göztepe yenilgisindeki golde giremediği kademe ve oyundan çıkarken TD Erol Bulut'a gösterdiği tepkiyle gündem olmuştu. Hafta boyu antrenmanlara çıkan Caner, maç kadrosunda yer almadı. Diego Perotti, Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci de deplasman kafilesinde yok. 27. hafta maçlarını oynuyoruz ve hala Erol Bulut'un sol bekte Szalai ile mi yoksa Novak'la mı başlayacağı belirsiz. Orta alanda "Sosa & Ozan" devam eder mi belirsiz. Sağ bekte Nazım mı olur yoksa Gökhan Gönül mü belirsiz. Hücum merkezinde Valencia mı olur yoksa Thiam mı belirsiz. Kısacası sarı-lacivertli ekipte birçok belirsizlik hakim...



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



- Trabzonspor'un ligdeki son 4 maçı "2.5 ALT" bitti, bu 4 maçta ilk yarılarda gol olmadı.



- Fenerbahçe'nin ligdeki son 3 deplasman maçında "karşılıklı gol" izledik.



- İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın tamamında "karşılıklı gol" oldu.



MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?



Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %36'lık kesim Trabzonspor formda olmasına rağmen sarı-lacivertli ekibin bu zorlu maçta 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.