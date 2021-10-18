Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan hakkında suç duyurusu

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA 18 Ekim 2021 Pazartesi - 18:35 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 18:43
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Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının orta hakemi Ali Şansalan hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçunu işlediği iddiasıyla Trabzon'a gönderilmek üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan derneğin Genel Sekreteri Ali Alper Alpoğlu, hakem Şansalan'ın maç esnasında yaptıklarının, hakem hatası olarak nitelendirilmemesi gerektiğini, bunun "futbol katliamı" olduğunu savundu.

Yapılanların normal spor müsabakaları neticesinde yaşanan basit hatalar olduğunu düşünmediklerini ifade eden Alpoğlu, "Burada sadece Fenerbahçe olarak hareket etmek istemiyoruz. Tüm futbol camiasının öncelikle, hata olarak nitelendirilmeyecek derecede kronikleşmiş faaliyetlere bir tepki koyması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Müsabakada yaşananların, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturduğuna inandıkları için suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Alpoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün futbol kamuoyunu, sadece Fenerbahçeliler değil altını çiziyoruz, herkesi tepki vermeye davet ediyoruz. Savcılık makamı da bununla ilgili soruşturmayı derinleştirecek. Bizim burada basit bir hakem hatası sebebiyle yapmış olduğumuz bir suç duyurusu yok. Müsabakalarda hakemler elbette hata yapabilir, bunu bilmiyor değiliz. Yalnız 3 Temmuz'dan beri Fenerbahçe Spor Kulübü'nü, saha dışına çıkılarak, çok ciddi şekilde mağdur eden eylemler olmuştur.

Aynı hakem Ali Şansalan hakkında geçen sene Konyaspor müsabakasında yine suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu hakem, Fenerbahçe'nin tamamen kurallara aykırı olarak nizami bir şekilde atmış olduğu golü elle oynama gerekçesiyle iptal etmiştir. Bir senedir bu hakem hiçbir Fenerbahçe müsabakasına atanmazken, ne hikmetse dün bu hakem atanmıştır. Vermiş olduğu kararlar da tüm kamuoyunun malumudur."

 

 

 

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Etiketler: Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe Ali Şansalan
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