Trabzonspor - Galatasaray: 0 - 2

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, karşılaşmanın 44. dakikasında Arda Turan ile bulduğu golle birlikte devreye 1-0'lık avantajla girdi. Diagne'nin yokluğunda maça 11'de başlayan Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 29'a yükselten Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

85' Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan yerini Falcao'ya bıraktı.Ogulcan Caglayan - Falcao 80' Trabzonspor bu dakikalarda baskısını arttırdı!

76' Galatasaray'da Ömer Bayram, Flavio'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Ömer Bayram Trabzonspor gole çok yaklaştı! Sol kanattan ceza sahasına giren 74'Trabzonspor gole çok yaklaştı! Sol kanattan ceza sahasına giren Abd ülkadir Parmak'ın şutunda top kaleci Okan'dan sekti. Seken topu önünde bulan Abdülkadir'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 70' Trabzonspor'da kaleyi karşıdan gören noktadan Baker'in şutunda top kaleci Okan'da kaldı.

67' Galatasaray'da Arda Turan yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.Arda Turan - Emre Akbaba 67' Trabzonspor gole yaklaştı. Taylan'dan kaptığı topla ceza sahasına sokulan Afobe'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 65' Trabzonspor'da Vitor Hugo yerini Hosseini'ye bıraktı.Vitor Hugo - Majid Hosseini 65' Trabzonspor'da Yusuf yerini Afobe'ye bıraktı.Yusuf Sari - Benik Afobe

60' Sağ kanattan Omar'ın ortasında ceza sahasında Arda Turan'ın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

55' Sol kanattan Ömer Bayram'ın pasında kaleci Uğurcan'la karşı karşıyan kalan Oğulcan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol verildi.Gol - Ogulcan Caglayan

50' Galatasaray 2. gole yaklaştı! Ömer Bayram'ın uzun pasıyla SAvunma arkasına sarkan Saracchi'nin sol çaprazdan vuruşunda öne kaleci Uğurcan'a sonra savunmaya çarpan top kornere gitti. 46' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

44' Galatasaray öne geçti! Oğulcan'ın pasında ceza sahasından Emre Kılınç'ın şutunda kaleci Uğurcan'dan seken topu kale önünde Arda Turan ağlara gönderdi.Gol - Arda Turan 43' Frikikte topun başına gelen Emre Kılınç'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti. 42' Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak sarı kart gördü. Galatasaray kaleyi karşıdan gören noktadan frikik kazandı.Sarı Kart - Abdulkadir Parmak 35' Trabzonspor'da Flavio, Taylan Antalyalı'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Flávio

29' Galatasaray'da sakatlanan Feghouli oyuna devam edemedi. Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.Sofiane Feghouli - Ömer Bayram 25' Trabzonspor gole yaklaştı! Sol kanattan Baker'in kullandığı köşe vuruşunda Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Okan direk dibinden topu kornere çeldi. 24' Galatasaray'da Omar, Nwakaeme'yi formasından çektiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Omar Elabdellaoui

23' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Taylan arka direğe çevirdi. Arka direkte uygun durumda olan Oğulcan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

15' Emre Kılınç'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yerden şutunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti. 14' Galatasaray'da topu eliyle kesen Taylan Antalyalı sarı kart gördü.Sarı Kart - Taylan Antalyali 11' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Flavio'nun ara pasında ceza savunma arkasına sarkan Djaniny'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.

9' Marcao'nun pasıyla sol kanattan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına giren Saracchi'nin ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

6' Galatasaray etkili geldi. Oğulcan'ın pasıyla ceza yayının önünde topla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top direğin üstünden dışarı gitti.

3' Galatasaray maça etkili başlayan taraf. Sarı-kırmızılı ekip, kanat organizasyonlarıyla gol arıyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GALATASARAY: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Arda Turan, Belhanda, Oğulcan