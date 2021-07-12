Trabzonspor, Galatasaray derken Alioski...

Türk kulüpleri, Leeds United ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Makedon oyuncu ve menajeri ile temas sağladı.

Ezgjan Alioski transferinde sürpriz gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Alioski transferinde bir adım öne geçti ve önemli bir aşama kaydetti.



CSKA Moskova da istedi



Alioski kimdir?

