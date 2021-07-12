Trabzonspor, Galatasaray derken Alioski...

Filip Novak'la yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe Alioski'ye imza attıracak.

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 13:44
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Türk kulüpleri, Leeds United ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Makedon oyuncu ve menajeri ile temas sağladı.
 
Ezgjan Alioski transferinde sürpriz gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Alioski transferinde bir adım öne geçti ve önemli bir aşama kaydetti.
 
CSKA Moskova da istedi
 
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un listesinde olan 29 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova'da transfer teklifi yapmıştı.
 
Alioski kimdir?
 
1992'de Kuzey Makedonya'nın Pirlepe şehrinde doğan Alioski, futbola İsviçre'de başladı. Young Boys altyapısından sonra Lugano'da forma giydi. 2017-18'de ise 2.5 milyon Euro'ya Leeds'e imza attı. Ülkesiyle 2013'te ilk kez maça çıkan 29 yaşındaki sol bek, Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nın formasını 46 kez giydi ve 9 gole de imza attı.

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Etiketler: alioski fenerbahçe
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