Trabzonspor - Galatasaray

Süper Lig'in 4. haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

12 Eylül 2021 Pazar - 19:10 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 21:08
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MAÇTAN DAKİKALAR
 
46' Galatasaray'da Aytaç Kara, Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.Emre Kilinc - Aytac Kara
 
46' Galatasaray'da Morutan yerini Babel'e bıraktı.Olimpiu Morutan - Ryan Babel
 
41' Sol kanattan gelen ortada Bakasetas'ın kafayla indirdiği topta kale önünde topu kontrol eden Cornelius topu ağlara gönderdi.Gol - Andreas Cornelius
 
37' Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'nın yerine Trondsen oyuna dahil oldu.Ismail Köybasi - Anders Trondsen
 
37' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.Abdülkadir Ömür - Yusuf Sari
 
35' Trabzonspor'da Berat Özdemir, Morutan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Berat Özdemir
 
34' Halil'in ara pasında kalesini terk eden kaleci Uğurcan'dan seken topu Cicaldau penaltı noktasına çevirdi. Emre Kılınç uygun durumda topu ağlara gönderdi.Gol - Emre Kilinc
 
31' Trabzonspor baskısını arttırdı! Hamsik'in pasıyla ceza sahası sol çaprazda uygun durumda vuruşunu yapan Cornelius'un şutunda top üstten auta gitti.
 
29' Trabzonspor gole yaklaştı! Hamsik'in ara pasında savunma arkasına sarkan Cornelius'un vuruşunda kaleci Muslera topu çıkardı.
 
25' Maçta tempo arttı! Morutan'ın sağdan ortasında Cicaldau'nun vuruşunda savunmaya çarpıp yumuşayan topu kaleci Uğurcan kontrol etti.
 
24' Trabzonspor gole yaklaştı! Sol kanattan İsmail'in yerden pasında Cornelius'un şutunda top savunmadan geri döndü.
 
21' Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı! Hızlı gelişen hücumda Kerem'in pasıyla ceza sahasına sokulan Halil'in sol çaprazdan şutunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.
 
20' Edgar Ie'nin kaleciye geri pasında araya giren Emre Kılınç, topu kaleci Uğurcan'ın altından ağlara gönderdi.Gol - Emre Kilinc
 
13' Sağ kanattan Yedlin'in sert ortasında kalesini terk eden Uğurcan topu son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.
 
10' İki takımda pozisyona girmekte zorluk çekerken karşılaşma orta saha mücadelesiyle geçiliyor.
 
5' Berkan Kutlu, sağ çizgide Bakasetas'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Berkan Kutlu
 
İLK 11'LER!
 
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius.
 
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Kerem, Halil Dervişoğlu a

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