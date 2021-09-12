Trabzonspor-Galatasaray maçı canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da

İstanbul takımlarını konuk ettiği son 7 maçın sadece 1'ini kazanabilen Trabzonspor, Galatasaray'la kozlarını Medical Park Stadyumu'nda paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

12 Eylül 2021 Pazar - 10:55
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Milli araya girmeden önce oynadığı 3 lig maçını da kazanan Trabzonspor'da Djaniny ve Gervinho sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Bruno Peres, Trondsen ve Dorukhan Toköz maç kadrosundaki yerlerini alacak. Bruno Peres'in ilk 11'de başlaması da bekleniyor. Djaniny ve Gervinho'nun yokluğunda sağ kanatta Abdülkadir Ömür, sol kanatta Anthony Nwakaeme ve merkezde Andreas Cornelius izleyeceğiz. TD Abdullah Avcı, Alanyaspor'dan transfer edilen Manolis Siopis'i ligdeki son 2 maçta hep yedekten oyuna soktu. Bu maçta da "Berat, Bakasetas & Hamsik" orta üçlüsüyle başlaması şaşırtıcı olmaz. Avcı, büyük maç öncesi öğrencilerine; "Milli araya lider girdik, lider olarak da haftayı tamamlayacağız. 3 puan alıp taraftarımızı mutlu edelim..." dedi.
 
Ligde son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın Trabzon kafilesinde 5 isim yer almadı. Sacha Boey, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Barış Alper Yılmaz sakatlıkları; Marcao ise cezası nedeniyle takımla birlikte deplasmana gitmedi. Uruguay ile Güney Amerika'da Dünya Kupası eleme maçları oynayan Fernando Muslera, İstanbul'a ulaşır ulaşmaz hiç takımla antrenman yapmadan, direkt olarak kafileye katıldı. yol yorgunu olan tecrübeli eldivenin yerine ilk 11'de Fatih Öztürk görebiliriz... Boey yerine DeAndre Yedlin'in sağ bekteki yeri garanti, orta alanda "Berkan, Taylan & Cicaldau" göreceğiz. Hücumun bir kanadında Kerem Aktürkoğlu, diğer kanadında Olimpiu Morutan'ın oynaması bekleniyor. "9 numara" olarak formaya en yakın isim Halil Dervişoğlu olsa da, Gabon deplasmanında Mısır formasıyla gol atan Mostafa Mohamed ve sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 22 gol katkısı (20 gol - 2 asist) yapan Mbaye Diagne de oynayabilir.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 13 gol)
- Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Trabzonspor'a konuk olduğu 11 lig maçının sadece 1'ini kaybetti. (6 galibiyet - 4 beraberlik)
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %24'lük kesim bordo-mavili ekibin taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmasını bekliyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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