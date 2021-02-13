Son 9 maçta 25 puan! Trabzonspor: 1 Gaziantep FK: 0

Süper Lig'in 25.hafta maçında Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti ve puanını 45'e çıkardı.

13 Şubat 2021 Cumartesi - 15:37 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 18:06
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Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile Ricardo Sa Pinto'nın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı
 
Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı. Bordo mavililerin golü 67'de Anastasios Bakasetas'tan geldi. 2021'de ligde 9 maça çıkan Trabzonspor, 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
 
BAKASETAS'TAN 4 LİG MAÇINDA 3 GOL
 
Alanyaspor'dan transfer olduktan sonra bordo mavili formayla ilk maçında son yarım saatte oyuna girdiği Beşiktaş karşısında ağları sarsamayan Bakasetas, ilk 11'de başladığı Denizlispor ve Malatyaspor maçlarının ardından Gaziantep FK önünde de golünü attı. Bakasetas ligdeki toplam gol sayısını da 10'a yükseltti.
 
Öte yandan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme uzatma anlarında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı
 
Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor 45 puana yükselerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. Gaziantep FK ise son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı
 
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlayacak
 
TRABZONSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
 
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, orta sahada ise Baker'in yerine Flavio'yu oynattı.
 
ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
 
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen'in yanı sıra Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan üç futbolcu da Gaziantep maçında forma giyemedi. Altı oyuncusundan yoksun olarak Gaziantep maçına çıkan bordo-mavililerde yedek kulübesinde genç oyuncular ağırlıkla yer aldı.
 
KALECİLERDEN GOLE İZİN YOK
 
Karşılaşmada ilk tehlike Gaziantep FK'dan geldi. 12. dakikada hızlı gelişen Gaziantep atağında Maxim'in ara pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Mirallas kaleyi düşündü, Uğurcan topu kornere çelerek gole için vermedi. 34'te ise Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Flavio'nun içeriye çevirdiği top savunmadan sekip önünde kaldı, yakın mesafeden şutunda top az farkla auta gitti.
 
38'de Trabzonspor yeniden gol için baskısını kurdu. Sol kanattan hızlı gelişen Trabzonspor atağında Djaniny topla birlikte ceza alanına girdi yakın mesafeden karşı karşıya vuruşunda Günay topu kornere çeldi. İlk devre 0-0 eşitlikle sona erdi.
 
GAZİANTEP DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI
 
Konuk takımda teknik direktör Sa Pinto, Rashid yerine Vetrih ile ikinci devreye başladı. İki takım da gol pozisyonu yakalamakta güçlük çekerken tansiyon bazı bölümlerde yükseldi. Orta alandaki karşılıklı top kayıpları nedeniyle tempoda da durgunluk yaşandı.
 
TRABZONSPOR, BAKASETAS İLE GOLÜ BULDU
 
Trabzonspor'un devre arasında Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Anastasios Bakasetas bu maçı da boş geçmedi. Ligde Denizlispor ve Malatyaspor maçında ağları sarsan Yunan orta saha oyuncusu, Gaziantep FK karşısında da ağları buldu. 67. dakikada savunma arkasına Marlon'un gönderdiği topla ceza alanında buluşan Flavio kafayla ortaya çevirdi, Bakasetas topu ağlara gönderdi. Orta hakem Zorbay Küçük, VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası golü verdi.
 
NWAKAEME KIRMIZI GÖRDÜ
 
Trabzonspor'un golü sonrasında Gaziantep FK baskısını arttırsa da aradığı pozisyonları ve golü bulamadı. Bordo mavililerde uzatma anlarında Nwakaeme gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Trabzonspor karşılaşmayı kazanmasını bildi. 

 

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