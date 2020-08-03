Trabzonspor genç oyuncusu için gelen 15 milyon euroluk teklifi reddetti!

Birçok takımın ilgilendiği genç eldiven için şu ana kadar resmi teklif yapan tek kulüp olan Sheffield United daha önce önerdiği 15 Milyon euroluk rakamda ısrar etti. Ancak Trabzonspor yönetimi bu teklifi yine reddetti.

03 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:39 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 11:44
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Bu sezonki performansıyla birçok dünya devini peşine takan Uğurcan Çakır için ilk resmi teklif geçtiğimiz günlerde Sheffield United'dan gelmişti. Yönetim teklifi beğenmeyerek reddederken Uğurcan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
 
61 saat'te yer alan habere göre; birçok talibi olan kaleci Uğurcan Çakır için, yönetim kurulu alt limit olarak 22 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay istiyor. Birçok takımın ilgilendiği genç oyuncu için şu ana kadar resmi teklif yapan tek kulüp olan Sheffield United ise daha önce önerdiği 15 Milyon Euro'luk rakamda ısrar edince yönetim yine reddetti. Bordo-mavili yönetimin, "O rakamlara asla bırakmayız" dediği Uğurcan Çakır ile de bir görüşme yaparak, "Senin de kulübün çıkarları için hareket edeceğini biliyoruz. O nedenle bu konuda daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler: Tranzonspor Uğurcan Çakır Süper Lig
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