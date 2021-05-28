Trabzonspor Hamsik için çıldırdı

Trabzonspor taraftarları Marek Hamsik için‘Come to Trabzonspor’ akımı başlattı.

28 Mayıs 2021 Cuma - 11:06
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Tamamlanan sezonda genç bir kadro ile mücadele eden ve yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı’nın talebi doğrultusunda tecrübeli isimleri kadroya katmayı planlayan Trabzonspor, bu noktada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına 34 yaşındaki Gervinho ve savunmaya da 31 yaşındaki deneyimli sağ bek Bruno Peres’i transfer eden bordo-mavililer, orta saha bölgesi için de arayışlarını sürdürüyor.
 
TEKNİK HEYET SICAK BAKIYOR
 
Trabzonspor’un, yıllarca İtalya Seri A ekiplerinden Napoli formasını giydikten sonra Çin ve daha sonra İsveç liginin yolunu tutan Marek Hamsik ile ilgilendiği öğrenildi. Menajerinin oyuncuyu bordo-mavili takıma önerdiği, teknik heyetin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Resmi olarak görüşmelerin henüz başlamadığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzonspor’un Hamsik için harekete geçebileceği ifade edildi.
 
BİNLERCE TARAFTAR HAMSIK’I TRABZONSPOR’A DAVET ETTİ
 
Bu arada deneyimli orta saha oyuncusu Hamsik’i takımda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyada kampanya başlattı. Binlerce Trabzonsporlu taraftarlar organize olarak, oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımına ‘Come to Trabzonspor’ yorumunu yazarak deneyimli orta sahayı Trabzonspor’a davet etti.

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Etiketler: hamsik trabzonspor
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