Trabzonspor Hamsik için çıldırdı

TEKNİK HEYET SICAK BAKIYOR



BİNLERCE TARAFTAR HAMSIK’I TRABZONSPOR’A DAVET ETTİ



Bu arada deneyimli orta saha oyuncusu Hamsik’i takımda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyada kampanya başlattı. Binlerce Trabzonsporlu taraftarlar organize olarak, oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımına ‘Come to Trabzonspor’ yorumunu yazarak deneyimli orta sahayı Trabzonspor’a davet etti.