Trabzonspor - Hatayspor (CANLI)

Medical Park Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Trabzonspor 1-0 Hatayspor

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, son oynadığı Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre sahada 4 değişiklikle yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine Serkan Asan'a, cezalı Hugo'nun yokluğunda Hosseini'ye görev verdi.

Avcı, hücum hattında ise sakatlanan Yunus Mallı'nın yerine tedavisi tamamlanan Nwakaeme'yi, Flavio'nun yerine de Yusuf Sarı'yı görevlendirdi.

Serkan Asan ilk 11'de

Teknik direktör Abdullah Avcı, uzun süredir yedek kulübesinde oturttuğu Serkan Asan'a ilk 11'de şans tanıdı.

Bordo-mavili takımın alt yapısında yetişen genç oyuncu, ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 5 hafta aradan sonra görev yaptı.

Abdülkadir Ömür, 14 hafta sonra

Trabzonspor'da ligin 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, tedavisinin ardından ilk kez maç kadrosuna alındı.

Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, ligde 14 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

Öte yandan, 25. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen ve ardından antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de 8 maç sonra kadroda yer buldu.

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı David Akintola, maçta forma giymedi.