Trabzonspor - Hatayspor (CANLI)

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

17 Nisan 2021 Cumartesi - 15:54 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 17:05
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Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.
Medical Park Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
 
 
Trabzonspor 1-0 Hatayspor
 
9. dakikada Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi  yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak  topu kontrol etti.
 
22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı  topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in  üzerinden filelere gönderdi: 1-0
 
45+ 1. dakikada Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf'un  kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona  erdi.
 
 
 
Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez
 
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon,  Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
 
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Katranis,  Ribeiro, Aabid, Traore, Kamara, Boupendza, Diouf
 
Gol: Dk. 22 Djaniny (Trabzonspor)
 
Sarı kart: Dk. 15 Baker (Trabzonspor)
 
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk  eden Trabzonspor, son oynadığı Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre  sahada 4 değişiklikle yer aldı. 
 
Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine  Serkan Asan'a, cezalı Hugo'nun yokluğunda Hosseini'ye görev verdi.
 
Avcı, hücum hattında ise sakatlanan Yunus Mallı'nın yerine tedavisi  tamamlanan Nwakaeme'yi, Flavio'nun yerine de Yusuf Sarı'yı görevlendirdi.
 
Serkan Asan ilk 11'de
Teknik direktör Abdullah Avcı, uzun süredir yedek kulübesinde  oturttuğu Serkan Asan'a ilk 11'de şans tanıdı.
 
Bordo-mavili takımın alt yapısında yetişen genç oyuncu, ligin 29.  haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 5 hafta aradan sonra görev  yaptı.
 
Abdülkadir Ömür, 14 hafta sonra
Trabzonspor'da ligin 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor  maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, tedavisinin ardından ilk kez maç kadrosuna  alındı.
 
Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, ligde 14  maç aradan sonra kadroya dahil edildi.
 
Öte yandan, 25. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma  giyen ve ardından antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de 8 maç sonra  kadroda yer buldu.
 
Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile  kart cezalısı David Akintola, maçta forma giymedi.
 
 

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Etiketler: Süper Lig Trabzonspor Hatayspor
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