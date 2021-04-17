Trabzonspor - Hatayspor (CANLI)

17 Nisan 2021 Cumartesi - 15:54
| Son Güncelleme : 17 04 2021 - 17:05
Medical Park Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Trabzonspor 1-0 Hatayspor
9. dakikada Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.
22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in üzerinden filelere gönderdi: 1-0
45+ 1. dakikada Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abd
ulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
Atakaş Hatayspor
: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Katranis, Ribeiro, Aabid, Traore, Kamara, Boupendza, Diouf
Gol: Dk. 22 Djaniny (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 15 Baker (Trabzonspor)
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, son oynadığı Çaykur Rizespor
müsabakasının ilk 11'ine göre sahada 4 değişiklikle yer aldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine Serkan Asan'a, cezalı Hugo'nun yokluğunda Hosseini'ye görev verdi.
Avcı, hücum hattında ise sakatlanan Yunus Mallı'nın yerine tedavisi tamamlanan Nwakaeme'yi, Flavio'nun yerine de Yusuf Sarı'yı görevlendirdi.
Serkan Asan ilk 11'de
Teknik direktör Abdullah Avcı, uzun süredir yedek kulübesinde oturttuğu Serkan Asan'a ilk 11'de şans tanıdı.
Bordo-mavili takımın alt yapısında yetişen genç oyuncu, ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 5 hafta aradan sonra görev yaptı.
Abdülkadir Ömür, 14 hafta sonra
Trabzonspor'da ligin 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor
maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, tedavisinin ardından ilk kez maç kadrosuna alındı.
Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, ligde 14 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.
Öte yandan, 25. haftadaki Medipol Başakşehir
karşılaşmasında forma giyen ve ardından antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de 8 maç sonra kadroda yer buldu.
Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı David Akintola, maçta forma giymedi.