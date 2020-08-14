Trabzonspor Jozo Simunovic ile anlaştı

TRT Spor 'un haberine göre bordo mavillier İskoç ekibinin savunma oyuncusuyla tüm şartlarda el sıkıştı.Transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak da duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat olarak geçiren Jozo Simunovic, forma bulduğu sınırlı sayıda maçta da Celtic TD Neil Lennon'ın gözüne girememiş ve bu sezon öncesinde de sözleşmesi devam etmesine rağmen kadro dışı bırakılmıştı.

Celtic'teki zirve performansına 2016-17 sezonunda ulaşan Hırvat stoper, son 3 sezonu ise sakatlıklar ve cezalar ile geçirip gözden düşmüştü.

Yaşı henüz 26 olan ve futbola verecek çok şeyi olduğunu düşünen Simunovic, kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak; "Neil Lennon'ın tercihine saygı duyuyorum ancak benden daha fazla verim alabilirdi. Kendimi yeniden ispatlayacağım..." ifadelerini kullanmıştı.